Параева (Амосенко) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Муж: Параев Пётр Петрович
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1888 ст.
Дочь: Параева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.
Дочь: Параева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1900 ст.
Дочь: Параева Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно