Параева (Амосенко) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параева (Амосенко) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Амосенко Григорий Васильевич

Мать: Амосенко Фёкла Васильевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Параев Пётр Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Сын: Параев Максим Петрович

Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1888 ст.

Дочь: Параева Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1890 ст.

Сын: Параев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.

Дочь: Параева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.

Сын: Параев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1900 ст.

Дочь: Параева Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Параев Пётр Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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