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Романченко Никита Прокофьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.05.1867 ст.

Дата смерти

03.10.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1867 ст.

Отец: Романченко Прокопий Павлович

Мать: Романкова Ольга Николаевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MJ-K?i=502&cc=3511744
Крещение
28.05.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Романченко \\ Ткач Агафья Лукьяновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
03.10.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от грыжи
Похороны
05.10.1892 ст.
на отведенном кладбище
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