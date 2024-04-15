Романченко Никита Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1867 ст.
Дата смерти03.10.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1867 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MJ-K?i=502&cc=3511744
Крещение
28.05.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1892 ст.
Причина смерти: от грыжи
Похороны
05.10.1892 ст.
на отведенном кладбище