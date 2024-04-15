Романченко \\ Ткач (Примакова) Агафья Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
25.01.1895 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYTZ?i=22&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно