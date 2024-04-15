Романченко \\ Ткач (Примакова) Агафья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко \\ Ткач (Примакова) Агафья Лукьяновна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.
1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Романченко Никита Прокофьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
25.01.1895 ст.

Муж: Ткач Давид Евсеевич ?

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYTZ?i=22&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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