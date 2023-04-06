Никитина (Проскуркина) Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Проскуркина) Агриппина Тимофеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Проскуркин Тимофей Павлович

Мать: Проскуркина Юлиана Савельевна

Рождение ребёнка
06.01.1900

Сын: Проскуркин Григорий Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
06.07.1901

Муж: Никитин Артемий Никифорович

Рождение ребёнка
18.07.1920

Дочь: Ольга Артемьевна

Отец ребёнка: Никитин Артемий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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