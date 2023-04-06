Никитина (Проскуркина) Агриппина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
06.01.1900
Сын: Проскуркин Григорий Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
06.07.1901
Рождение ребёнка
18.07.1920
Дочь: Ольга Артемьевна
Отец ребёнка: Никитин Артемий Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно