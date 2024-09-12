Егор Михайлович Вычислено 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Егор Михайлович

Место рождения

Каймары

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Михаил

Мать: не указана

Каймары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Пётр Егорович

Мать ребёнка: Агафья Филипповна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Федора Егоровна

Мать ребёнка: Агафья Филипповна

Каймары
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Андрей Егорович

Мать ребёнка: Агафья Филипповна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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