Егор Михайлович
Место рожденияКаймары
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: Михаил
Мать: не указана
Каймары
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Пётр Егорович
Мать ребёнка: Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Федора Егоровна
Мать ребёнка: Агафья Филипповна
Каймары
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Андрей Егорович
Мать ребёнка: Агафья Филипповна
Смерть
Неизвестно