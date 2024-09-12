Агафья Филипповна
Место рожденияКаймары
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Пётр Егорович
Отец ребёнка: Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Федора Егоровна
Отец ребёнка: Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Андрей Егорович
Отец ребёнка: Егор Михайлович
Смерть
Неизвестно