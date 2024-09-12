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Агафья Филипповна

Место рождения

Каймары

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Пётр Егорович

Отец ребёнка: Егор Михайлович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Федора Егоровна

Отец ребёнка: Егор Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Андрей Егорович

Отец ребёнка: Егор Михайлович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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