Потапова (Караченцева) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Караченцева) Анастасия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Потапов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич

Рождение ребёнка
25.06.1925

Дочь: Пермякова (Потапова) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич

Рождение ребёнка
12.12.1928

Дочь: Герман (Потапова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич

Рождение ребёнка
10.12.1932

Дочь: Багно (Потапова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич

Рождение ребёнка
05.04.1936

Сын: Потапов Виктор Егорович

Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич

Малые Крюки, Обоянский муниципальный район, Курская область

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