Потапова (Караченцева) Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич
Рождение ребёнка
25.06.1925
Дочь: Пермякова (Потапова) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич
Рождение ребёнка
12.12.1928
Дочь: Герман (Потапова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич
Рождение ребёнка
10.12.1932
Дочь: Багно (Потапова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич
Рождение ребёнка
05.04.1936
Отец ребёнка: Потапов Егор Никитич
Малые Крюки, Обоянский муниципальный район, Курская область