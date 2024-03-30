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Качева Варвара Лукинична

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Качев Павел Николаевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Качева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Качев Павел Николаевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Качева Анна Павловна

Отец ребёнка: Качев Павел Николаевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Качев Николай Павлович

Отец ребёнка: Качев Павел Николаевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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