Качева Варвара Лукинична
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Качева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Качев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Качева Анна Павловна
Отец ребёнка: Качев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Качев Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно