Пыльнев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924
Отец: Пыльнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Пыльнова Галина Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пыльнов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Пыльнова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно