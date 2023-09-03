Пыльнев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыльнев Николай Иванович

Пыльнев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924

Отец: Пыльнев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Пыльнова Галина Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Пыльнов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Пыльнова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.