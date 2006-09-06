Борсова Марина Рауфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975
Рождение ребёнка
06.09.2006
Отец ребёнка: Каиров Марат Музачирович
Рождение ребёнка
24.01.2009
Отец ребёнка: Каиров Марат Музачирович
Рождение ребёнка
03.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каиров Марат Музачирович
Бракосочетание
Неизвестно