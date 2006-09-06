Борсова Марина Рауфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорсова Марина Рауфовна

Борсова Марина Рауфовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975

Отец: Борсов Рауф Галимович

Мать: Борсова Александра Муталибовна

Рождение ребёнка
06.09.2006

Сын: Каиров Адам Маратович

Отец ребёнка: Каиров Марат Музачирович

Рождение ребёнка
24.01.2009

Сын: Каиров Алим Маратович

Отец ребёнка: Каиров Марат Музачирович

Рождение ребёнка
03.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каиров Марат Музачирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каиров Марат Музачирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close