Каиров Марат Музачирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1969
Отец: Каиров Музачир Махтиевич
Мать: Каирова Майя Беляловна
Рождение ребёнка
06.09.2006
Мать ребёнка: Борсова Марина Рауфовна
Рождение ребёнка
24.01.2009
Мать ребёнка: Борсова Марина Рауфовна
Рождение ребёнка
03.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борсова Марина Рауфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борсова Марина Рауфовна