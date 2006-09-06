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Каиров Марат Музачирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

1975 г.р.

Дети

2006 г.р.
2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1969

Отец: Каиров Музачир Махтиевич

Мать: Каирова Майя Беляловна

Рождение ребёнка
06.09.2006

Сын: Каиров Адам Маратович

Мать ребёнка: Борсова Марина Рауфовна

Рождение ребёнка
24.01.2009

Сын: Каиров Алим Маратович

Мать ребёнка: Борсова Марина Рауфовна

Рождение ребёнка
03.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борсова Марина Рауфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борсова Марина Рауфовна

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