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Солодянкин Степан Филиппов

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Место рождения

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Солодянкин Филипп Ильин

Мать: Солодянкина Стефанида Егорова

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Солодянкин Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Солодянкин Дементий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Солодянкин Петр Степанов

Мать ребёнка: не указана

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
поч. Середовинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744
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