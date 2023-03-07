Солодянкин Степан Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Солодянкин Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Солодянкин Дементий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
поч. Середовинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744