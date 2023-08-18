Солодянкина (Калинина) Евфросинья Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Калинина) Евфросинья Аникина

Место рождения

дер. Еловская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Еловская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1772 ст.

Муж: Солодянкин Степан Филиппов

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1772
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