Разуменко Павел Данилович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Разуменко Даниил Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Разуменко Евфросинья Павловна
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Разуменко Васса Павловна
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Смерть
После 1850