Разуменко Павел Данилович 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разуменко Павел Данилович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Разуменко Даниил Емельянович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разуменко Ирина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Разуменко Евфросинья Павловна

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Разуменко Васса Павловна

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850

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