Разуменко Ирина 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разуменко Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуменко Павел Данилович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Разуменко Евфросинья Павловна

Отец ребёнка: Разуменко Павел Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Разуменко Васса Павловна

Отец ребёнка: Разуменко Павел Данилович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850

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