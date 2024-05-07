Разуменко Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Разуменко Евфросинья Павловна
Отец ребёнка: Разуменко Павел Данилович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Разуменко Васса Павловна
Отец ребёнка: Разуменко Павел Данилович
Смерть
После 1850