Бодриков Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бодриков Николай
Мать: Карулина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодриков Николай
Мать ребёнка: Бодрикова Валентина
Рождение ребёнка
07.11.?
Мать ребёнка: Бодрикова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бодрикова Валентина
Смерть
?.03.1998