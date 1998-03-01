Бодриков Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодриков Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодриков Николай

Мать: Карулина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодриков Николай

Мать ребёнка: Бодрикова Валентина

Рождение ребёнка
07.11.?

Сын: Бодриков Павел Борисович

Мать ребёнка: Бодрикова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрикова Валентина

Смерть
?.03.1998

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