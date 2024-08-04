Бодриков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодриков Борис Николаевич
Мать ребёнка: Карулина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карулина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бодрикова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Карулина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Стаселович Нина Николаевна
Мать ребёнка: Карулина Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно