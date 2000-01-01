Козаков Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Козакова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Корабейникова Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Козакова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Козакова Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1847