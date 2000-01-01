Козаков Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козаков Михаил Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Козакова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Корабейникова Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Козакова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Козаков Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Козакова Пелагея Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козакова Пелагея Васильева

Смерть
До 1847
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