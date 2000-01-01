Козакова (Козакова) Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Козаков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Корабейникова Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Козаков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Козаков Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно