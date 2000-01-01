Козакова (Козакова) Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козакова (Козакова) Пелагея Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Козаков Михаил Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Корабейникова Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Козаков Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Козаков Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Козаков Михаил Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козаков Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно
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