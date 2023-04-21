Отинова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Отинов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Отинова Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Отинова Макрина Кирилловна
Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отинов Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно