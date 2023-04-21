Отинова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отинова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Отинов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Отинова Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Отинова Макрина Кирилловна

Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Отинов Конон Кириллович

Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отинов Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Отинов Кирилл Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отинов Кирилл Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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