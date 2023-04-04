Мельникова (Мартос) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартос Иван Петрович
Мать: Мартос Матрена Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Мельников Авраам Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Абрам Абрамович
Отец ребёнка: Мельников Авраам Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно