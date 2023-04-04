Мельникова (Мартос) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Мартос) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартос Иван Петрович

Мать: Мартос Матрена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Мельников Авраам Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Мельников Авраам Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Авраам Иванович

Смерть
Неизвестно
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