Мельников Авраам Иванович
Место рождения
Дата рождения30.07.1784
Дата смерти01.01.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1784
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Абрамовна
Мать ребёнка: Мельникова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Абрам Абрамович
Мать ребёнка: Мельникова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург