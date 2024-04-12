Мельников Авраам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Авраам Иванович

Мельников Авраам Иванович

avatar

Место рождения

Ломоносов, Петергофский уезд

Дата рождения

30.07.1784

Дата смерти

01.01.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Абрамовна

Мать ребёнка: Мельникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Абрам Абрамович

Мать ребёнка: Мельникова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Любовь Ивановна

Смерть
01.01.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close