Губкин Силла (Силантий) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкин Силла (Силантий) Никитич

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Место рождения

Наяновка

Дата рождения

Вычислено 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.

Отец: Губкин Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1793 ст.

Жена: Губкина Прасковья Николаевна

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Силантьев Яков Силлович

Мать ребёнка: Губкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Губкин Федор Силантьевич

Мать ребёнка: Губкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1818 ст.

Сын: Силантьев Савва Силлович

Мать ребёнка: Губкина Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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