Губкин Силла (Силантий) Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1777 ст.
Отец: Губкин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1793 ст.
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Мать ребёнка: Губкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Мать ребёнка: Губкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1818 ст.
Мать ребёнка: Губкина Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно