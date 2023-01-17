Махубжамал Шахидуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махубжамал Шахидуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1865 ст.

Сын: Зиннатулла Загидуллин

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1867 ст.

Дочь: Гайнильхаят Загидуллина

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.

Дочь: Бибимастура Загидуллина

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1872 ст.

Сын: Минниулла Загидуллин

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.

Дочь: Захникамал Загидуллин

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.

Сын: Гарифулла Загидуллина

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хабибулла Загидуллин

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.

Дочь: Сарвижамал Загидуллина

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.

Дочь: Ахликамал Загидуллина

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1888 ст.

Дочь: Миннихаят Загидуллина

Отец ребёнка: Загидулла Аюбов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загидулла Аюбов

Смерть
Неизвестно
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