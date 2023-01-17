Махубжамал Шахидуллина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1865 ст.
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
08.05.1867 ст.
Дочь: Гайнильхаят Загидуллина
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.
Дочь: Бибимастура Загидуллина
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
21.07.1872 ст.
Сын: Минниулла Загидуллин
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.
Дочь: Захникамал Загидуллин
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хабибулла Загидуллин
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.
Дочь: Сарвижамал Загидуллина
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.
Дочь: Ахликамал Загидуллина
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Рождение ребёнка
14.04.1888 ст.
Дочь: Миннихаят Загидуллина
Отец ребёнка: Загидулла Аюбов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загидулла Аюбов
Смерть
Неизвестно