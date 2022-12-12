Хабибулла Загидуллин
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Загидулла Аюбов
Мать: Махубжамал Шахидуллина
Бракосочетание
11.10.1909 ст.
Жена: Бибифатима Гиниятулловна
Рождение ребёнка
21.08.1910 ст.
Мать ребёнка: Бибифатима Гиниятулловна
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.
Дочь: Рахима Хабибуллина
Мать ребёнка: Бибифатима Гиниятулловна
Рождение ребёнка
08.06.1916 ст.
Дочь: Хадия Хабибулловна
Мать ребёнка: Бибифатима Гиниятулловна
Смерть
Неизвестно