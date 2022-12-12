Хабибулла Загидуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабибулла Загидуллин

Хабибулла Загидуллин

avatar

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Загидулла Аюбов

Мать: Махубжамал Шахидуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.10.1909 ст.

Жена: Бибифатима Гиниятулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1910 ст.

Сын: Хамидулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибифатима Гиниятулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.

Дочь: Рахима Хабибуллина

Мать ребёнка: Бибифатима Гиниятулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1916 ст.

Дочь: Хадия Хабибулловна

Мать ребёнка: Бибифатима Гиниятулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close