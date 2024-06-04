Бирюкова (Седова) Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Седова) Елена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

24.06.1813

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Бирюков Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Бирюков Евстигней (Естифей) Афанасьев

Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бирюков Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Бирюков Тихон Афанасьев

Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1812

Сын: Бирюков (Седов) Тимофей Афанасьев

Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.06.1813
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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