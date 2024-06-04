Бирюкова (Седова) Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти24.06.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Бирюков Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Бирюков Евстигней (Естифей) Афанасьев
Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Бирюков Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
07.02.1812
Сын: Бирюков (Седов) Тимофей Афанасьев
Отец ребёнка: Бирюков (Седов) Афанасий Павлов
Смерть
24.06.1813
Причина смерти: от горячки