Соковин Иван Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соковин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковин Василий

Мать ребёнка: Соковина (Кудинов) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соковин) Тамара

Мать ребёнка: Соковина (Кудинов) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковин Анатолий

Мать ребёнка: Соковина (Кудинов) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соковина (Кудинов) Мария

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