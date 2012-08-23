Паньшина (Паньшина) Галина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньшина (Паньшина) Галина Афанасьевна

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Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

20.04.1924

Дата смерти

23.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1924

Отец: Паньшин Афанасий Исаевич

Мать: Паньшина Мария Михайловна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1954

Сын: Ковалев Александр Борисович

Отец ребёнка: Ковалев Борис Федорович

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1958

Сын: Ковалев Борис Борисович

Отец ребёнка: Ковалев Борис Федорович

Смерть
23.08.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
25.08.2012
Химки, Химки, Московская область
Новосходненское кладбище
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