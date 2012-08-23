Паньшина (Паньшина) Галина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1924
Дата смерти23.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1924
Рождение ребёнка
16.06.1954
Сын: Ковалев Александр Борисович
Отец ребёнка: Ковалев Борис Федорович
Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1958
Отец ребёнка: Ковалев Борис Федорович
Смерть
23.08.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
25.08.2012
Химки, Химки, Московская область
Новосходненское кладбище