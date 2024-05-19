Ерохин Александр Александрович
Место рождениясело Казминское, Кочубеевский район, Ставропольский край
Дата рождения24.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
село Казминское, Кочубеевский район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.2012
Сын: Ерохин Максим Александрович
Мать ребёнка: Ерохина (Денисенко) Марина Анатольевна
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край