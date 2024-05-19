Ерохин Александр Александрович 24.04.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерохин Александр Александрович

Место рождения

село Казминское, Кочубеевский район, Ставропольский край

Дата рождения

24.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

село Казминское, Кочубеевский район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина (Денисенко) Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
30.03.2012

Сын: Ерохин Максим Александрович

Мать ребёнка: Ерохина (Денисенко) Марина Анатольевна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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