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Дария Иванова

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Место рождения

Козино, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Козино, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1913

Сын: Никита Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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