Дария Иванова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1911
Муж: Стефан Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1913
Сын: Никита Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно