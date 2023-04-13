Lutin (Lutin) Betty — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lutin (Lutin) Betty

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Lutin Shlomo

Мать: Lutina Klara

Смерть
1979
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