Lutin Shlomo
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Lutin Betty
Мать ребёнка: Lutina Klara
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Lutina Klara
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Lutina Klara
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941