Lutin Shlomo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lutin Shlomo

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Lutin Betty

Мать ребёнка: Lutina Klara

Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lutina Klara

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lutina Klara

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941
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