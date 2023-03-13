Макаръ Григорьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаилъ
Мать ребёнка: Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Фекла Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Григорьева