Макаръ Григорьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаръ Григорьевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

1761 г.р.
1780 г.р.
1781 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михаилъ

Мать ребёнка: Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Фекла Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Фекла Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Григорьева

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