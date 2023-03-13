Фекла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаилъ
Отец ребёнка: Макаръ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Макаръ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Макаръ Григорьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаръ Григорьевъ