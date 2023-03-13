Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Григорьева

Фекла Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

1761 г.р.
1780 г.р.
1781 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михаилъ

Отец ребёнка: Макаръ Григорьевъ

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Макаръ Григорьевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Макаръ Григорьевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаръ Григорьевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close