Dembowska (Jordan h. Trąby) Aleksandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dembowska (Jordan h. Trąby) Aleksandra

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Jordan H. Trąby Karol

Мать: Hoffman Matylda

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