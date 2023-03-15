Jordan h. Trąby Karol
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.03.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Dembowska Aleksandra
Мать ребёнка: Hoffman Matylda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Stadnicka Konstancja
Мать ребёнка: Hoffman Matylda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hoffman Matylda
Смерть
19.03.1848