Jordan h. Trąby Karol — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиJordan h. Trąby Karol

Jordan h. Trąby Karol

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.03.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Dembowska Aleksandra

Мать ребёнка: Hoffman Matylda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Stadnicka Konstancja

Мать ребёнка: Hoffman Matylda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hoffman Matylda

Смерть
19.03.1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close