Канигин Konehgin Яков Jacob Васильевич William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канигин Konehgin Яков Jacob Васильевич William

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Каныгин Konehgin Василий William Иванович

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1904

Сын: Каныгин Konehgin Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Каныгина Прасковья Patrasha Ивановна Ivan

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Girl Jacob William

Мать ребёнка: Каныгина Прасковья Patrasha Ивановна Ivan

Kars Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каныгина Прасковья Patrasha Ивановна Ivan

Смерть
Неизвестно
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