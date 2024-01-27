Канигин Konehgin Яков Jacob Васильевич William
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1884
Отец: Каныгин Konehgin Василий William Иванович
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1904
Сын: Каныгин Konehgin Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Каныгина Прасковья Patrasha Ивановна Ivan
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Girl Jacob William
Мать ребёнка: Каныгина Прасковья Patrasha Ивановна Ivan
Kars Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно