Каныгина (Лоскутова Loskutoff) Прасковья Patrasha Ивановна Ivan
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Трофимович Trafimovich Merkell Simeon
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1904
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Girl Jacob William
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Яков Jacob Васильевич William
Kars Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia