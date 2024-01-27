Каныгина (Лоскутова Loskutoff) Прасковья Patrasha Ивановна Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каныгина (Лоскутова Loskutoff) Прасковья Patrasha Ивановна Ivan

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Трофимович Trafimovich Merkell Simeon

Мать: Лоскутова Варвара Vadvada Redevon Даниловна

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1904

Сын: Каныгин Konehgin Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Яков Jacob Васильевич William

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Girl Jacob William

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Яков Jacob Васильевич William

Kars Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канигин Konehgin Яков Jacob Васильевич William

Смерть
Неизвестно
Russia
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