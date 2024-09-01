Хорос Эдуард Станиславович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1979 по 1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорос Станислава Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорос) Галина Эдуардовна
Мать ребёнка: Хорос Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорос Константин Эдуардович
Мать ребёнка: Хорос Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорос Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Хорос Наталья Эдуардовна
Мать ребёнка: Хорос (Глухих) Фаина Федоровна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Хорос Александр Эдуардович
Мать ребёнка: Хорос (Глухих) Фаина Федоровна
Смерть
С 1979 по 1981