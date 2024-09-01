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Хорос Эдуард Станиславович

Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1979 по 1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорос Станислава Иванович

Мать: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорос) Галина Эдуардовна

Мать ребёнка: Хорос Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорос Константин Эдуардович

Мать ребёнка: Хорос Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорос Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорос (Глухих) Фаина Федоровна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Хорос Наталья Эдуардовна

Мать ребёнка: Хорос (Глухих) Фаина Федоровна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1978

Сын: Хорос Александр Эдуардович

Мать ребёнка: Хорос (Глухих) Фаина Федоровна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
С 1979 по 1981
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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