Корчагина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1931

Дата смерти

30.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1963

Дочь: Соловьева Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович

Рождение ребёнка
25.06.1967

Дочь: Снегирева Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович

Рождение ребёнка
25.06.1967

Дочь: Крутова Галина Вячеславовна

Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчагина Валентина Вячеславовна

Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Вячеслав Константинович

Смерть
30.03.2020
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