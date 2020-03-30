Корчагина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1931
Дата смерти30.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1963
Дочь: Соловьева Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович
Рождение ребёнка
25.06.1967
Дочь: Снегирева Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович
Рождение ребёнка
25.06.1967
Дочь: Крутова Галина Вячеславовна
Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчагина Валентина Вячеславовна
Отец ребёнка: Корчагин Вячеслав Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2020