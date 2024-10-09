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Илюшин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюшин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1912

Жена: Илюшина Екатерина Дмитриевна

Шишкеево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.07.1923

Сын: Илюшин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Илюшина Екатерина Дмитриевна

Шишкеево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.11.1929

Дочь: Усанова (Илюшина) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Илюшина Екатерина Дмитриевна

Шишкеево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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