Илюшин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илюшин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1912
Рождение ребёнка
23.07.1923
Мать ребёнка: Илюшина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.11.1929
Дочь: Усанова (Илюшина) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Илюшина Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно