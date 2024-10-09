Илюшина Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти28.04.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Аникин Дмитрий Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1912
Рождение ребёнка
23.07.1923
Отец ребёнка: Илюшин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1929
Дочь: Усанова (Илюшина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Илюшин Андрей Васильевич
Смерть
28.04.1960