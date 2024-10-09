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Илюшина Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

28.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Аникин Дмитрий Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1912

Муж: Илюшин Андрей Васильевич

Шишкеево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.07.1923

Сын: Илюшин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Илюшин Андрей Васильевич

Шишкеево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.11.1929

Дочь: Усанова (Илюшина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Илюшин Андрей Васильевич

Шишкеево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
28.04.1960

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