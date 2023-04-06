Басалаевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения13.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1867
Отец: Басалаевъ Михаилъ
Мать: Басалаева Мария
Бракосочетание
15.02.1888
Жена: Басалаева Прасковья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1888
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Басалаева Прасковья
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бусалаевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Басалаева Прасковья
Рождение ребёнка
10.02.1892
Сын: Бусалаевъ Кириллъ
Мать ребёнка: Басалаева Прасковья
Рождение ребёнка
15.04.1894
Сын: Бусалаевъ Василий
Мать ребёнка: Басалаева Прасковья
Рождение ребёнка
28.01.1905
Сын: Бусалаевъ Алексей
Мать ребёнка: Басалаева Прасковья