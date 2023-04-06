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Басалаевъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1867

Отец: Басалаевъ Михаилъ

Мать: Басалаева Мария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1888

Жена: Басалаева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1888

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Басалаева Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бусалаевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Басалаева Прасковья

Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Бусалаевъ Кириллъ

Мать ребёнка: Басалаева Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Бусалаевъ Василий

Мать ребёнка: Басалаева Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1905

Сын: Бусалаевъ Алексей

Мать ребёнка: Басалаева Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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