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Семен Семенович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Куракин Семён Иванович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Александровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Григорий Семенович

Мать ребёнка: Февронья Александровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ермолай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1854
рекрут
Смерть
Неизвестно

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