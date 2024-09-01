Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Куракин Семён Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Александровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Григорий Семенович
Мать ребёнка: Февронья Александровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ермолай Семенович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1854
рекрут
Смерть
Неизвестно