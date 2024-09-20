Февронья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Александр Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Семенович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Семенович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1870

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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