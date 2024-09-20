Февронья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Александр Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Семенович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Семенович
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1870
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно