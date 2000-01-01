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Лапаева Клавдия Васильева

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Место рождения

Селитьба, Саратовская область, Россия

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитьба, Саратовская область, Россия
Бракосочетание
08.02.1870

Муж: Лапаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
01.05.1881

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лапаев Никита Иванович

Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров

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