Лапаева Клавдия Васильева
Место рожденияСелитьба, Саратовская область, Россия
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Селитьба, Саратовская область, Россия
Бракосочетание
08.02.1870
Муж: Лапаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
01.05.1881
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лапаев Иван Федоров