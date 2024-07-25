Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Георгиевна

Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
1905 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.

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НП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович

Рождение ребёнка
30.11.1905

Сын: Николай

Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович

Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович

Смерть
Неизвестно

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