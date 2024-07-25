Мария Георгиевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович
Рождение ребёнка
30.11.1905
Сын: Николай
Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович
Смерть
Неизвестно