Логинов Степан (Стенка) Софонеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Степан (Стенка) Софонеев

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Место рождения

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1624

Дата смерти

Около 1695

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624

Отец: Логинов Самсон (Самсонко) Данилов

Мать: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Логинов Епимах (Епимашко) Степанов

Мать ребёнка: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1695
Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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