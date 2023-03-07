Самородов Федор Осипович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Самородов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ефросинья Феодоровна
Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Самородов Давид Федорович
Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Самородов Никита Федорович
Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова
Выборы 1917 Никить Феодоров Самородов 67 л Гликеия Зотова 67 Дарья Гаврилова 21 Евс.. Никитов 32
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Минодора Феодоровна
Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно