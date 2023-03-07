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Самородов Федор Осипович

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Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Самородов Осип

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Самородов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ефросинья Феодоровна

Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Самородов Давид Федорович

Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Самородов Никита Федорович

Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова

Выборы 1917 Никить Феодоров Самородов 67 л Гликеия Зотова 67 Дарья Гаврилова 21 Евс.. Никитов 32
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Минодора Феодоровна

Мать ребёнка: Самородова Марина Петрова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Марина Петрова

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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