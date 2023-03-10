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Самородова Марина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ефросинья Феодоровна

Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Самородов Давид Федорович

Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Самородов Никита Федорович

Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович

Выборы 1917 Никить Феодоров Самородов 67 л Гликеия Зотова 67 Дарья Гаврилова 21 Евс.. Никитов 32
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Минодора Феодоровна

Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Федор Осипович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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