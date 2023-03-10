Самородова Марина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ефросинья Феодоровна
Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Самородов Давид Федорович
Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Самородов Никита Федорович
Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович
Выборы 1917 Никить Феодоров Самородов 67 л Гликеия Зотова 67 Дарья Гаврилова 21 Евс.. Никитов 32
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Минодора Феодоровна
Отец ребёнка: Самородов Федор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно